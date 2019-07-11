02 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Встреча с жителями старой части города Нижневартовск улица Нововартовская (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В старой части Нижневартовска вскоре появится новая больница

Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с жителями домов по улице Нововартовской, что в старой части города. Он рассказал, что после завершения строительства улицы старая часть города получит новый стимул для развития, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По его словам, властям потребовалось время, чтобы доказать необходимость строительства дороги, привлечь для этого деньги. Нововартовская станет дублером улицы Лопарева.

"Сейчас работы ведутся на участке от Героев Самотлора до Летней. Завершить первый этап должны в 2021 г.", - сказал Тихонов.

Встреча с жителями продолжалась около двух часов. За это время вартовчане задали несколько десятков вопросов о благоустройстве придомовой территории, а также развитии старой части города. Родители юных жителей города высказали пожелания открыть филиал детской поликлиники. Главный врач Нижневартовской городской детской поликлиники Татьяна Загинайко рассказала, что этот вопрос "уже находится в работе". В старой части города живут 4,5 тысяч вартовчан в возрасте до 18 лет. Все они закреплены за поликлиникой №2, которая размещена на первом этаже жилого дома. Учитывая интенсивную застройку старой части города, количество юных пациентов возросло.

"Сейчас выбираем помещение, которое будет соответствовать существующим требованиям. Планируется, что на базе данного офиса будет находиться прививочный кабинет и пять участков", - сказала Загинайко.

Встреча с жителями старой части города Нижневартовск улица Нововартовская(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Встреча с жителями старой части города Нижневартовск улица Нововартовская(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Жители также обратили внимание, что нужно открыть почтовое отделение и филиал одного из городских банков. Поинтересовались вартовчане и судьбой озера, которое располагается в районе квартала 16П. Жильцы предложили благоустроить данную территорию для отдыха. Тихонов отметил, что в проект генерального плана внесены изменения и данная территория станет местом отдыха. Часть вопросов требует детальной проработки. Решение по ним озвучат на следующей встрече, которая состоится в августе.

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В старой части Нижневартовска вскоре появится новая больница

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Теги: Нововартовская, развитие старой части Нижневартовска



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