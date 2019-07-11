Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценивают в 150 млн рублей

По факту пожара на территории ТЭЦ в Мытищах возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Подмосковью, из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа.

В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории ООО "Навигатор". Ущерб оценивается на сумму порядка 150 млн рублей.

По предварительным данным, в результате пожара один человек погиб, количество пострадавших уточняется. СМИ сообщали, что жертвой стала женщина-охранник, она не успела выбраться из огня.

По данным МЧС РФ, пожар локализован на площади 800 кв.м., факельное горение ликвидировано.

Ограничено движение по Осташковскому и Волковскому шоссе из-за сильного задымления.