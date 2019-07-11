Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценивают в 150 млн рублей

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://perevozki.youdo.com/nizhniy-novgorod/gruzchiki/: подробнее здесь.
Не переплачивай за услуги: http://remont.youdo.com/plumbers/geo/shcherbinka/, полное описание.
Закажите ремонт электрической плиты на дому на YouDo



Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценивают в 150 млн рублей

По факту пожара на территории ТЭЦ в Мытищах возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Подмосковью, из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа.

В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории ООО "Навигатор". Ущерб оценивается на сумму порядка 150 млн рублей.

По предварительным данным, в результате пожара один человек погиб, количество пострадавших уточняется. СМИ сообщали, что жертвой стала женщина-охранник, она не успела выбраться из огня.

По данным МЧС РФ, пожар локализован на площади 800 кв.м., факельное горение ликвидировано.

Ограничено движение по Осташковскому и Волковскому шоссе из-за сильного задымления.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценивают в 150 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожар, тэц, мытищи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.07.2019 15:08 Мск При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погибла женщина-охранник
Ранее 11.07.2019 12:27 Мск На тушение ТЭЦ в Мытищах вышел пожарный поезд, авиация готовится
Ранее 11.07.2019 12:05 Мск "Факел 50 метров". В Подмосковье пожар на газовой ТЭЦ, есть пострадавшие

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров