Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценивают в 150 млн рублей
По факту пожара на территории ТЭЦ в Мытищах возбуждено уголовное дело.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Подмосковью, из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа.
В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории ООО "Навигатор". Ущерб оценивается на сумму порядка 150 млн рублей.
По предварительным данным, в результате пожара один человек погиб, количество пострадавших уточняется. СМИ сообщали, что жертвой стала женщина-охранник, она не успела выбраться из огня.
По данным МЧС РФ, пожар локализован на площади 800 кв.м., факельное горение ликвидировано.
Ограничено движение по Осташковскому и Волковскому шоссе из-за сильного задымления.