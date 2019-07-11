02 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
вытрезвитель (2012) | Фото:

На Ямале могут возродить вытрезвители

На координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое прошло в правительстве Ямала, силовики предложили возродить вытрезвители, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ответственный секретарь координационного совещания по обеспечению правопорядка в ЯНАО Аркадий Ефимов отметил, что "если пьяного человека на время изолировать от общества, это положительно скажется как на криминогенной ситуации, так и на здоровье самих людей", цитирует его "Красный Север". Это важно в ямальских условиях Крайнего Севера, особенно в зимой.

На заседании прозвучало предложение создать на базе медорганизаций специальные отделения для пьяных или тех, кто "под кайфом", то есть аналог вытрезвителей, закрытых во время реформы МВД.

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На Ямале могут возродить вытрезвители

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Теги: вытрезвитель, заседание, полиция



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