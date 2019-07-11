На Ямале могут возродить вытрезвители

На координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое прошло в правительстве Ямала, силовики предложили возродить вытрезвители, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ответственный секретарь координационного совещания по обеспечению правопорядка в ЯНАО Аркадий Ефимов отметил, что "если пьяного человека на время изолировать от общества, это положительно скажется как на криминогенной ситуации, так и на здоровье самих людей", цитирует его "Красный Север". Это важно в ямальских условиях Крайнего Севера, особенно в зимой.

На заседании прозвучало предложение создать на базе медорганизаций специальные отделения для пьяных или тех, кто "под кайфом", то есть аналог вытрезвителей, закрытых во время реформы МВД.