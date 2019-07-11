02 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
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Прокуратура добилась отмены незаконной "зарплаты" депутатам Чайковского

Прокуратура через Пермский краевой суд добилась признания недействующими отдельных пунктов положения о компенсации депутатам Чайковской гордумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Нормы устанавливали ежемесячные выплаты депутатам, работающим в думе на непостоянной основе. В положении они назывались "компенсацией расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности", но фактически являлись вознаграждением за осуществление депутатских полномочий.

При этом, по закону, выплаты депутатам не "профессионалам" не полагаются, вне зависимости от понесенных ими расходов. Прокуратура доказала, что выплата не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному Бюджетным кодексом РФ.

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Прокуратура добилась отмены незаконной "зарплаты" депутатам Чайковского

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Теги: прокуратура, депутаты чайковского, незаконные выплаты



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