В Екатеринбурге осуждена женщина, которая заживо сожгла своего мужа

В Екатеринбурге осуждена женщина, заживо сжегшая своего супруга. Ее отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось 30 июля прошлого года: женщина стояла на остановке "Вузовские сады" со своим мужем и между ними возник конфликт. Будучи в пьяном состоянии, жена облила супруга автомобильным бензином и подожгла. В итоге тот получил термические ожоги около 50% поверхности тела, от которых впоследствии умер.

После этого женщина скрылась, но в дальнейшем была установлена и задержана.

Суд вынес свой приговор: семь лет лишения свободы. Отбывать срок ей предстоит в исправительной колонии общего режима.