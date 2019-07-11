02 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
самосожжение горящий человек (2011) | Фото:

В Екатеринбурге осуждена женщина, которая заживо сожгла своего мужа

В Екатеринбурге осуждена женщина, заживо сжегшая своего супруга. Ее отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось 30 июля прошлого года: женщина стояла на остановке "Вузовские сады" со своим мужем и между ними возник конфликт. Будучи в пьяном состоянии, жена облила супруга автомобильным бензином и подожгла. В итоге тот получил термические ожоги около 50% поверхности тела, от которых впоследствии умер.

После этого женщина скрылась, но в дальнейшем была установлена и задержана.

Суд вынес свой приговор: семь лет лишения свободы. Отбывать срок ей предстоит в исправительной колонии общего режима.

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В Екатеринбурге осуждена женщина, которая заживо сожгла своего мужа

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Теги: Екатеринбург, поджог, суд



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