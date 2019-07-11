02 Августа 2020
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Общество В России За рубежом
Ирина Шейк (2017) | Фото:instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк высказалась по поводу брака после расставания с Брэдли Купером

33-летняя россиянка Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с Брэдли Купером и планах на дальнейшую жизнь. А еще digital-выпуске издания Harpers Bazaar уроженка челябинского Еманжелинска снялась топлес и заявила: "Я не идеальна".
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Красотка, много лет живущая в США, сделала признание: "Иногда я не выгляжу как модель. Я просто обычный человек". Ирина говорит, что у нее бывают дни, когда кожа и волосы выглядят плохо. Правда, она не уточнила, насколько часто бывают такие дни.

Отношения Ирины и Брэдли не были оформлены, и вот теперь выясняется, что не хотел себя связывать узами брака с матерью своей дочери все-таки Купер. "Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех людей, кто выступает против", - вполне однозначно обозначает свою позицию Шейк.

Шейк охотно делится своими правилами в воспитании детей. От Брэдли она родила дочь Лею, которой сейчас два года. Модель считает, что со своим ребенком родители должны быть честными. Еще одно правило: рождение ребенка не должно сказываться на длине юбки или сексуальности матери. "Назовите мне хоть одну причину, почему я должна надевать более длинную юбку, чем раньше, если я стала матерю", - комментирует Ирина логику некоторых родительниц.

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Ирина Шейк высказалась по поводу брака после расставания с Брэдли Купером

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Теги: ирина шейк, брэдли купер, расставание, брак, интервью



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