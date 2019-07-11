"У них не должно быть конкурентов". Жители Зауралья атакуют кабинет главы района из-за ухода единственного поставщика тепла

В Курганской области растет волна народного негодования из-за ухода поставщика тепловых ресурсов, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители рабочего поселка Лебяжье собрались и пришли в кабинет главы района Александра Барча с требованием прояснить ситуацию, однако чиновник не смог дать исчерпывающих ответов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце июня этого года в Юргамышский районный суд Курганской области было передано уголовное дело в отношении директора ООО "ТеплоРесурс" Леонида Бычкова. Свердловского инвестора, который обслуживал в Зауралье несколько районных котельных, обвиняют в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Следствие считает, что Бычков с начала осени 2017 года до середины января этого года получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и эксплуатировал котельную в Юргамыше как опасный объект.

Он эксплуатировал и котельную в Лебяжье. Сейчас бизнесмен решил полностью "выйти" с территории Курганской области и прекратить обслуживать все объекты в регионе. После этого жители Лебяжье отправили Бычкову письмо, в котором попросили остаться обслуживать котельную населенного пункта.

"Последние пять лет предприятия и организации Лебяжья не знали проблем с отоплением, некоторые жители и вовсе ворчали, что слишком жарко в квартирах. Мы знаем, что район и область задолжали Бычкову за услуги значительную сумму средств, и это неправильно. Но мы, проживающие в микрорайонах котельной №4 и школы-интерната платим регулярно по тарифу круглый год", - сообщил Накануне.RU почетный гражданин Лебяжьевского района Юрий Иванов.

По его словам, власти района и области людям пока ничего определенного сказать не могут.

"Глава района заявил нам, что будем вопрос решать. А как его решать? Глава поселка Малахов заверил нас, что встретится с вами и обсудит выход из положения. Глава района заявил, что найдет выход и будет топить сам, но это из области фантастики, на балансе района ничего нет, а скоро зима", - отметил Иванов.

Глава поселка Лебяжье Виктор Малахов сообщил Леониду Бычкову, что недавно у него была делегация жителей, которые обеспокоены вопросами теплоснабжения поселка.

"1 июля они были у главы района (Александра Барча - прим.), который заявил, что не знает что делать и кто будет топить поселок после ухода "ТеплоРесурса". Однако на совещании в правительстве области 9 июля он сообщил, что будет топить сам. Это абсолютный абсурд, с чего он это взял, непонятно", - отметил Малахов в письме главе "ТеплоРесурса".

Копии писем жителей поселка и главы поссовета к руководителю "Теплоресурса" имеются в распоряжении Накануне.RU.

В правительстве Курганской области ходят слухи, что Бычкова выживают из региона в пользу корпорации "СТС" и энергоолигархов Бикова и Боброва.

"Это на уровне слухов все, но где слухи, там и факты. Врио губернатора региона Вадим Шумков встречался с Алексеем Бобровым и они долго говорили, видимо, придя к выводу, что энергетики снизят тарифы, но в этом случае у них не должно быть конкурентов в Курганской области. А Бычков со своим "ТеплоРесурсом" как раз прямой конкурент им, но ведь они не понимают, что из-за этих войн могут простые люди пострадать. Отопительный сезон сразу в нескольких районах области может сорваться", - сообщил свою точку зрения Накануне.RU высокопоставленный чиновник правительства Зауралья, который пожелал не называть своего имени.