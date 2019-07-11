Южноуральцы отказываются быть присяжными заседателями

Южноуральцы не хотят становиться присяжными заседателями. За год в регионе было рассмотрено только два уголовных дела с участием присяжных заседателей, еще по четырем делам процессы продолжаются. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Челябинского облсуда Вячеслав Малашковец, передает корреспондент Накануне.RU.

"Самый вопиющий пример – в один из судов было приглашено 570 человек, пришел 31, из них отобрали девять и процесс состоялся. Это наглядно отражает тенденцию активности и востребованности суда присяжных. Когда спрашиваешь, все всегда за суд присяжных, а когда людям направляют повестки, то на уровне областного суда только 10% приходят, а в районах еще меньше. На стадии формирования списков очень многие отказываются просто от того, чтобы их в списки включали, поэтому проблемы очень большие", - рассказал он.

По словам руководителя облсуда, летом сформировать коллегию присяжных заседателей еще сложнее.

"Это просто нереально, летом мертвый сезон, никто не идет. Хочу сказать людям, что нужно приходить, проявлять активность. Хотелось бы, чтобы приходили люди с активной жизненной позицией, ответственные, серьезные, вдумчивые, небезразличные к тому, что происходит. Нам такие люди нужны", - заявил он.

Южноуральцев просят в случае, если они получили повестку об участии в суде в качестве присяжного заседателя, обязательно прийти в суд.

"Получили приглашение, нужно прийти. Это интересно и абсолютно безопасно. За все годы никаких покушений и угроз в адрес присяжных не было", - подчеркнул он.