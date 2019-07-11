02 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2003) | Фото: Накануне.ru

В югорском посёлке на выборы депутатов выдвинулся судимый за кражу "единоросс"

В посёлке Коммунистический в единый день голосования пройдут выборы совета депутатов. Один из кандидатов – идущий под знамёнами "Единой России" Тагирьян Тагатов – ранее судим за кражу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом содержится в системе "ГАС-выборы". Тагатов был судим за кражу, совершённую с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище и причинением значительного ущерба гражданину. Она погашена 7 июля 2000 г.

Добавим, помимо него на выборы выдвинуты ещё 11 человек - трое "единороссов" и восемь "соколов Жириновского".

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В югорском посёлке на выборы депутатов выдвинулся судимый за кражу "единоросс"

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Теги: Тагирьян Тагатов, Светлана Фалина, Вера Батуева, Игорь Таушканов, Наталья Чернова, единый день голосования



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