Уральцы выступят на музыкальном фестивале Кустурицы в Сербии

Сербская этнодеревня Дрвенград в седьмой раз принимает фестиваль русской музыки Kustendorf CLASSIC. Музыкальное событие традиционно проходит при поддержке компании "Газпром нефть".

На протяжении трех дней, начиная с 10 июля, учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Беларуси будут состязаться в мастерстве исполнения русской классической музыки. Молодые музыканты демонстрируют свое искусство в номинациях "Фортепьяно", "Струнные инструменты", "Духовые инструменты" и "Вокал". Сложность и оригинальность репертуара, технику и артистизм конкурсантов оценивает жюри, в которое вошли ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, сербский композитор Аня Джорджевич и преподаватель Королевской консерватории Брюсселя Александр Маджар. Победители получат Золотых, Серебряных и Бронзовых матрешек, "сложенных" из нотных знаков, - сообщили Накануне.RU в компании "Газпром нефть".

За четыре года российское представительство в конкурсной программе Kustendorf CLASSIC выросло в три с половиной раза. В 2019 году отобрали 25 молодых музыкантов из России. Кроме того, этим летом в фестивале впервые принимают участие четыре исполнителя из Беларуси. И российские, и белорусские участники поехали в Сербию благодаря программе социальных инвестиций "Родные города".

"Фестиваль русской классической музыки — самый яркий проект нашей программы „Родные города“ в Сербии. Атмосферу творческой свободы, которая царит на фестивале, формирует прежде всего сама деревня, построенная Эмиром Кустурицей. Здесь мастер создал пространство, свободное от условностей, где все равны и все талантливы. Уверен, что в этом году мы снова станем свидетелями эмоционального события, которое создаст неповторимую атмосферу музыкального праздника для всех, а молодым музыкантам даст возможность выступить на одной сцене с мировыми звездами", — отметил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

По сложившейся традиции центральным событием программы фестиваля Kustendorf CLASSIC станут выступления звезд мировой величины, среди которых в этом году альтист Юрий Башмет и баритон Мариинского театра Василий Герелло.

"Дрвенград вновь принимает самых любимых гостей — молодых музыкантов, которые только делают первые шаги в мир большого искусства. Это очень увлекательное, хотя и столь же ответственное дело — выбирать творческий путь, искать свое видение мира, которое и определяет неповторимый почерк настоящего мастера. Я очень горжусь тем, что мы помогаем талантливым ребятам из Сербии, России, Белоруссии обрести себя и очень рад, что мы делаем это вместе с нашими большими друзьями из компании "Газпром нефть", — подчеркнул Эмир Кустурица.

Как сообщили Накануне.RU в компании "Газпром нефть", за четыре года российское представительство в конкурсной программе Kustendorf CLASSIC выросло в три с половиной раза