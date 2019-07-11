02 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Евгений Кувайшев, Александр Потапов (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Кувайшев и Потапов подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества между Свердловской областью и УВЗ

УВЗ и Свердловская область продолжают сотрудничество. Губернатор региона Евгений Куйвашев и генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов на промышленной выставке Иннопром-2019 подписали трехлетний план мероприятий ("дорожную карту") по сотрудничеству.

Документ является продолжением подписанного в сентябре 2017 года соглашения и рассчитан с 2019 по 2021 год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, "дорожная карта" поспособствует диверсификации производства, в том числе за счет развития сельскохозяйственной, дорожно-строительной, специальной и коммунальной техники и перспективных систем городского электротранспорта. Будет усовершенствованна система подготовки высококвалифицированных специалистов, увеличен объем промышленного производства, будет продолжен рост развития инвестиционной и инновационной деятельности.

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Кувайшев и Потапов подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества между Свердловской областью и УВЗ

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Теги: Евгений Кувайшев, Александр Потапов, УВЗ, сотрудничество



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