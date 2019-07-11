Минприроды потратит 33,5 млн на участие в Восточном экономическом форуме

Министерство природных ресурсов и экологии России, которое возглавляет бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, готово потратить на участие в V Восточном экономическом форуме 33,5 млн руб. Аукцион на услуги по организации конференции размещен на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Закупку разместил подведомственный министерству Росзаповедцентр. В стоимость лота входит установка мультимедийной выставочной площадки для экспозиции, площадью не менее 60 "квадратов", подготовка и обслуживание переговорной комнаты. Кроме того, исполнитель должен оборудовать мультимедийную выставку Минприроды на тему "Заповедная природа Дальнего Востока" и интерьерную фотовыставку министерства "Чудеса природы Дальнего Востока". В дни открытого посещения форума Минприроды также планирует провести эколого-просветительские мероприятия.

В лот входит создание презентаций и разработка информационной и сувенирной продукции, включая издание "Заповедники Дальнего Востока. Современный путеводитель" на двух языках.

Ранее, напомним, стало известно, что Минпромторг в 2016–2017 гг. потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных командировок минимум 19,3 млн руб.