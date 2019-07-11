Ситуация на ДВЗ "Звезда" свидетельствует об отсутствии плановой политики

Прямая линия президента закончилась, однако обращений от граждан к властям меньше не становится. Мы уже писали о клипе рабочих завода "Автодизель" с призывом "спасти ГАЗ" и "сохранить рабочий класс", в котором авторы видели причину своих проблем в санкциях.

Однако беды рабочих вызваны не только санкциями. С просьбой о помощи к министру обороны РФ Сергею Шойгу обратился трудовой коллектив завода "Звезда". Предприятие в связи с сокращением гособоронзаказа планируется уже с 1 августа перевести на неполную рабочую неделю.

Сложившаяся ситуация, по мнению авторов обращения, может привести к потере квалифицированных кадров. Стоит отметить, что на серьёзные проблемы жалуются сотрудники одной из наиболее перспективных верфей. ДВЗ "Звезда" в городе Большой Камень Приморского Края занимается ремонтом и модернизацией атомных подлодок. Это единственный подобный завод на всём Дальнем Востоке. Теоретически кораблестроителям опасаться сокращений нечего, ведь, с 2009 г. завод здесь начала строиться одноименная гражданская верфь г., а его первая очередь начала действовать в 2016 г. И в отличие от предприятий, сложности которых связывают с их принадлежностью олигархам, 100% акций предприятия принадлежат государству.

Первая очередь "Звезды" способна строить суда дедвейтом до 145 тыс. тонн, а на втором этапе — суда ледового класса, нефтяные морские платформы, газовозы и танкеры. Именно на этой верфи разместила заказы на строительство морской техники "Роснефть". В общей сложности здесь должны были трудиться 10 тыс. специалистов.

По мнению военного эксперта Александра Жилина, происходящее сегодня с военным ведомством и военно-промышленным комплексом свидетельствует об отсутствии плановой политики, которая могла бы выстроить отношения между трудовыми коллективами, собственно министерством обороны и руководством военно-промышленного комплекса. И это очень плохо.

По его мнению, ситуацию, когда люди идут на сокращения и уничтожается важнейшая для обороноспособности страны отрасль, можно расценивать как преступление.

"Государство, я считаю, обязано в данном случае вмешаться, и либо компенсировать этому предприятию потери, пока не будет введён в эксплуатацию комплекс по производству крупнотоннажных судов, о чём говорил наш президент, но ни в коем случае не допустить того, что было в девяностые годы, когда с производства выкинули людей высокообразованных, людей, кого и сегодня заменить некому – ведь ни для кого не секрет, что на многих заводах работают старики, которых некому заменить, поскольку мы уничтожили даже подготовку рабочего класса. Мы уничтожили ПТУ, мы уничтожили почти всё. Мы делаем второй круг по уничтожению потенциала РФ? Тогда всё правильно, но если мы хотим сохранить страну, спасти её оборонно-промышленный потенциал, то тогда нужно действовать и действовать незамедлительно", –рассказал он Накануне.RU.

Сейчас же у эксперта возникает ряд вопросов – как осуществлялось планирование, что столь важное предприятие поставлено перед фактом – хотите – увольняйте рабочих, хотите – нет?

"Руководит ли кто-то нашей политикой? Или мы время от времени говорим, что у нас что-то такое есть, мультики какие-то показываем, а на самом деле возникают проблемы, которые заставляют задуматься очень серьёзно – вообще какой процесс идёт, какое перспективное оружие мы выпускаем, какие разработки есть, каким образом загружается производство, чтобы не было провалов, чтобы сохранить квалифицированные кадры? Кто этим занимается в стране? Я, допустим не знаю. Это моя тема, но я не знаю, потому что никто ни о чём не говорит. Где-то решения принимаются. Раньше в то "чудовищное" советское время, которое нынешняя власть так ненавидит и критикует, были съезды партии, где принимались стратегические задачи, и народ знал – что будем делать, куда гребём, где подтянем пояса, где будет успех. Сегодня ничего нет этого", – подчеркнул Александр Жилин.