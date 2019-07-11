02 Августа 2020
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Экономика Челябинская область Уральский ФО
косилов андрей николаевич первый заместитель губернатора челябинской области (2005) | Фото: Накануне.ru

"Сбербанк" профинансирует предприятие Андрея Косилова на сумму в 450 млн рублей

В рамках проходящего форума "Иннопром" в Екатеринбурге подписано соглашение о финансировании агрохолдинга "Равис" уральскими структурами "Сбербанка". В рамках соглашения предприятие получит 450 млн руб. до 2021 года на модернизацию и расширение производства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинского офиса кредитного учреждения.
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Сотрудничество банка и "Рависа" продолжается с 2005 года, за это время с помощью кредитов в предприятие было вложено порядка 2,2 млрд руб.

"Подписанное соглашение предусматривает комплексное финансирование проекта по модернизации основного птицеводческого комплекса, проект включает строительство и реконструкцию нескольких цехов, установку дополнительного оборудования, внедрение новой системы очистки стоков и строительство энергокомплекса мощностью 4МВт", - уточнили в пресс-службе.

Агрохолдинг "Равис" принадлежит семье генерального директора Андрея Косилова и входит в число крупнейших российских производителей мяса птицы, в составе холдинга собственные фирменные магазины количеством около 500 в пяти регионах Урала. Андрей Косилов в 1996-2010 гг. работал первым заместителем губернатора Челябинской области, на посту курировал в том числе развитие сельского хозяйства, ушел в отставку после назначения губернатором Михаила Юревича.

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"Сбербанк" профинансирует предприятие Андрея Косилова на сумму в 450 млн рублей

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Теги: Андрей Косилов, Равис, Михаил Юревич, Уральское отделение Сбербанка, кредит



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