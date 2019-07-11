При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погибла женщина-охранник

Женщина-охранник погибла в результате пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах.

Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону, она не успела выбраться из огня.

Пострадали, по предварительным данным, 14 человек. 12 пострадавших получили помощь амбулаторно, еще один направлен вертолетом в подольский ожоговый центр.

Напомним, в Мытищах произошел пожар на газовой ТЭЦ. По свидетельствам очевидцев, над зданием поднялся огненный факел высотой 50 метров.

Власти Москвы направили по просьбе МЧС 50 единиц спецтехники для помощи в ликвидации пожара на участке газопровода.

К ликвидации огня привлечены три вертолета и два пожарных поезда. Сообщалось, что если станет известно об угрозе для жилых районов, будет принято решение об эвакуации.

На данный момент, по данным МЧС РФ, пожар локализован на площади 800 кв.м., факельное горение ликвидировано.

Угроза распространения на жилой сектор отсутствует. Ограничено движение по Осташковскому и Волковскому шоссе из-за сильного задымления.

Сейчас происходит выгорание газа. На месте работает лаборатория ПДК Роспотребнадозора.