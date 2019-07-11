02 Августа 2020
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Общество Пермский край
Антицерковная шаурма Пермь (2019) | Фото: vk.com/zluken_enoten

Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы

Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О рекламе рассказал в своём Facebook секретарь епархиального управления отец Андрей (Литовка). Он назвал появление изображения "форменным безобразием" и добавил, что от имени епархии будет написано заявление в полицию.

Узнать мнение отца Андрея не удалось – он в отпуске, сообщили Накануне.RU в управлении. Получить комментарий пресс-секретаря епархии Юрия Кищука также не удалось.

Антицерковная шаурма Пермь(2019)|Фото: vk.com/zluken_enoten

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Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы

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Теги: шаурма, реклама, пермская епарзия



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