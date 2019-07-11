Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы

Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О рекламе рассказал в своём Facebook секретарь епархиального управления отец Андрей (Литовка). Он назвал появление изображения "форменным безобразием" и добавил, что от имени епархии будет написано заявление в полицию.

Узнать мнение отца Андрея не удалось – он в отпуске, сообщили Накануне.RU в управлении. Получить комментарий пресс-секретаря епархии Юрия Кищука также не удалось.