Облизбирком зарегистрировал Алексея Текслера кандидатом на должность губернатора Челябинской области

Облизбирком зарегистрировал Алексея Текслера кандидатом на должность губернатора Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома, Алексей Текслер первым получил статус зарегистрированного кандидата. Соответствующее удостоверение было вручено кандидату лично.

Отметим, что Алексей Текслер идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Для регистрации он сдал подписи избирателей и депутатов.

Напомним, только восемь из 14 кандидатов сдали документы на регистрацию на должность губернатора Челябинской области.

Выборы главы региона пройдут 8 сентября.