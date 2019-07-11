02 Августа 2020
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер, выдвижение в губернаторы (2019) | Фото: Накануне.RU

Облизбирком зарегистрировал Алексея Текслера кандидатом на должность губернатора Челябинской области

Облизбирком зарегистрировал Алексея Текслера кандидатом на должность губернатора Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома, Алексей Текслер первым получил статус зарегистрированного кандидата. Соответствующее удостоверение было вручено кандидату лично.

Отметим, что Алексей Текслер идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Для регистрации он сдал подписи избирателей и депутатов.

Алексей Текслер, выдвижение в губернаторы(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, только восемь из 14 кандидатов сдали документы на регистрацию на должность губернатора Челябинской области.

Выборы главы региона пройдут 8 сентября.

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Облизбирком зарегистрировал Алексея Текслера кандидатом на должность губернатора Челябинской области

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Теги: Алексей Текслер, выборы губернатора, кандидат,



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Развитие сюжета:

Ранее 13.07.2019 11:41 Мск Южноуральский избирком назвал имена кандидатов, допущенных на выборы губернатора

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