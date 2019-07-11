Облизбирком зарегистрировал Алексея Текслера кандидатом на должность губернатора Челябинской области
Облизбирком зарегистрировал Алексея Текслера кандидатом на должность губернатора Челябинской области.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома, Алексей Текслер первым получил статус зарегистрированного кандидата. Соответствующее удостоверение было вручено кандидату лично.
Отметим, что Алексей Текслер идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Для регистрации он сдал подписи избирателей и депутатов.
Напомним, только восемь из 14 кандидатов сдали документы на регистрацию на должность губернатора Челябинской области.
Выборы главы региона пройдут 8 сентября.