CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских Игр

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от участия в Олимпийских играх. Решение CAS опубликовано на сайте суда.

В 2017 году комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи. Однако в комитете посчитали его ответственным за произошедшее, поскольку в эти годы Мутко был министром спорта.

Исполком Международного олимпийского комитета пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх, а России отказал в участии в Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.

Напомним, после этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин подал иск в Савеловский суд Москвы к Мутко.

Депутат считает, что вице-премьер не сумел "отвоевать возможность" участия российской сборной в зимней Олимпиаде. Рашкин просил через суд обязать вице-премьера уйти в отставку, а также принести извинения всем россиянам "за унижение чести и достоинства страны".