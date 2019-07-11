Окружение Бари Алибасова прокомментировало обвинения в инсценировке отравления

Окружение 72-летнего Бари Алибасова начало комментировать программу "На самом деле", в которой ведущий Дмитрий Шепелев намекнул, что отравление продюсера "На-На" жидкостью для прочистки труб могло быть инсценировкой. В качестве доказательства Шепелев привел скрины переписки, якобы, между пиарщиком Бари и его лечащим врачом, в которой ты сговариваются представить историю как отравление химикатом.

Сын Алибасова и пиар-директор отрицают, что отравление было подложным.

"Мы не знаем, откуда взялась данная переписка и о каком лечащем враче идет речь. Также мы не признаем какую-то переписку доказательством. Мы живем не в темном средневековье, а в современном обществе. У нас есть официальные документы авторитетных клиник. Мы связались с лечащим врачом из НИИ Склифосовского - он опроверг какие-либо переписки, - заявил радио "Говорит Москва" пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. - В данном случае, возможно на съемки программы "На самом деле" повлияла конкурентная гонка двух главных телеканалов страны. В частности, Первый канал, решил отыграться сенсацией за то, что первое интервью с Бари Алибасовым сделал их главный конкурент – телеканал "Россия 1". Возможно, таким образом Первый канал решил компенсировать своё упущение и поэтому выдал сенсацию".

Сын Алибасова заявил, что по сценарию авторы шоу хотели сделать главным антагонистом истории его, мол, хотел нажиться на истории с отцом. Но в последний момент продюсеры решили, что будут раскручивать историю с инсценировкой. "Я умею обманывать детектор лжи: когда меня проверяют, он ничего не показывает. Поэтому мы изначально договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что - как ложь. По факту они все провели по-другому. В итоге нас выставили дураками", - сказал РИА Новости Алибасов-младший.