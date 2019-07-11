Окружение Бари Алибасова прокомментировало обвинения в инсценировке отравления

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Ремонт квартиры 60 кв.м. на http://remont.youdo.com/repair/flat/two-room/stalinki/other/60m/.
Тут http://perevozki.youdo.com/pereezd/dlv/gazel/, подробное описание.
Грузоперевозки: http://perevozki.youdo.com/vao/garbage/container/, выбирай YouDo!



Общество В России Москва
репетиция похорон Бари Алибасова (2019) | Фото:instagram.com/advokatzhorin

Окружение Бари Алибасова прокомментировало обвинения в инсценировке отравления

Окружение 72-летнего Бари Алибасова начало комментировать программу "На самом деле", в которой ведущий Дмитрий Шепелев намекнул, что отравление продюсера "На-На" жидкостью для прочистки труб могло быть инсценировкой. В качестве доказательства Шепелев привел скрины переписки, якобы, между пиарщиком Бари и его лечащим врачом, в которой ты сговариваются представить историю как отравление химикатом.

Сын Алибасова и пиар-директор отрицают, что отравление было подложным.

"Мы не знаем, откуда взялась данная переписка и о каком лечащем враче идет речь. Также мы не признаем какую-то переписку доказательством. Мы живем не в темном средневековье, а в современном обществе. У нас есть официальные документы авторитетных клиник. Мы связались с лечащим врачом из НИИ Склифосовского - он опроверг какие-либо переписки, - заявил радио "Говорит Москва" пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. - В данном случае, возможно на съемки программы "На самом деле" повлияла конкурентная гонка двух главных телеканалов страны. В частности, Первый канал, решил отыграться сенсацией за то, что первое интервью с Бари Алибасовым сделал их главный конкурент – телеканал "Россия 1". Возможно, таким образом Первый канал решил компенсировать своё упущение и поэтому выдал сенсацию".

Сын Алибасова заявил, что по сценарию авторы шоу хотели сделать главным антагонистом истории его, мол, хотел нажиться на истории с отцом. Но в последний момент продюсеры решили, что будут раскручивать историю с инсценировкой. "Я умею обманывать детектор лжи: когда меня проверяют, он ничего не показывает. Поэтому мы изначально договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что - как ложь. По факту они все провели по-другому. В итоге нас выставили дураками", - сказал РИА Новости Алибасов-младший.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Окружение Бари Алибасова прокомментировало обвинения в инсценировке отравления

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бари алибасов, первый канал, на самом деле, инсценировка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.07.2019 10:45 Мск На Первом канале Алибасова попытались уличить в инсценировке отравления

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров