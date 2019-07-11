Дмитрий Пумпянский: Российско-немецкое партнерство в цифровизации производства развивается с успехом

Председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК), президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский рассказал о том, что российско-немецкое партнерство в цифровизации производства может выйти на новый уровень.

Так на сессии "Российско-немецкой инициативы по цифровизации" (German Russian Initiative for Digitalization, GRID) в рамках промышленной выставки Иннопром-2019 Пумпянский отметил, что сотрудничество российских и немецких компаний в области цифровизации производства поступательно развивается. А именно, производится разработка стандартов для создания единого цифрового пространства, ведется подготовка классификатора продукции на основе международных систем, прорабатываются вопросы проведения сличительных испытаний продукции и гармонизации методик оценки соответствия и другое.

"ТМК и Группа Синара давно сотрудничают с немецкими компаниями. Сегодня в рамках GRID наше практическое взаимодействие может выйти на новый уровень, потому что, закладывая современные компьютерные технологии и методы анализа, мы продвигаемся в традиционных, базовых отраслях на совершенно другой уровень - и по автоматизации, и по качеству продукции, и по предсказуемости для наших заказчиков", - цитирует слова Пумпянского пресс-служба ТМК.

В данный момент происходит активный обмен опытом между странами. Так, в прошлом году в Германии российская делегация ознакомилась с наиболее значимыми проектами в сфере "Индустрии 4.0" и цифровизации на предприятиях Bosch, Daimler и Siemens, а в этом году в рамках ответного визита немецкая делегация посетила Северский трубный завод (входит в ТМК) и завод "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Группы Синара и компании Siemens).