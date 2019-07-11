02 Августа 2020
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Общество Челябинская область
председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец (2019) | Фото: Накануне.RU

"Она не должна работать". Вячеслав Малашковец прокомментировал отставку председателя районного суда Челябинска

Председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец прокомментировал решение об отставке председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в апреле после жалоб подчиненных Квалификационная коллегия судей Челябинской области прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Рамзии Лутфуллоевой.

"Я с этим решением абсолютно согласен. Надеюсь, что и высшая квалификационная коллегия это решение поддержит. Я своего решения никогда не скрывал – она не должна работать, по крайней мере руководителем. Мне кажется, что не каждый судья может быть хорошим руководителем, и этот пример наглядно свидетельствует об этом", - подчеркнул он.

Вячеслав Малашковец отметил, что это был единичный случай и в других судах таких проблем нет.

Жалобы на Рамзию Лутфуллоеву, как рассказал председатель облсуда, стали поступать после ее решения занять вышестоящую должность. Начались проверочные мероприятия и люди стали обращаться с жалобами.

Сама Рамзия Лутфуллоева считает, что проблемы у нее возникли из-за конфликта с председателем Челябинского облсуда Вячеславом Малашковцом.

"Ее утверждение - это наглядный пример, когда человек путает причину и следствие. Вместо того, чтобы искать причину конфликта в себе, пытаются найти ее извне. Все происходило с точностью наоборот. Сначала долгое время зрел конфликт в суде, и именно неумелое руководство и все острые вопросы, которые были выявлены, послужили причиной, почему в дальнейшем у нее не сложились отношения, в том числе и с руководством областного суда", - отметил председатель.

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"Она не должна работать". Вячеслав Малашковец прокомментировал отставку председателя районного суда Челябинска

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Теги: Вячеслав Малашковец, облсуд, Рамзия Лутфуллоева,



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