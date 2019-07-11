Мусор Дубровского ударит по Текслеру: ждать южноуральского "Шиеса"?

Конец июня и начало текущего месяца на Южном Урале отмечены рядом заявлений высокопоставленных чиновников, заявлений, мягко говоря, повергающих в шок общественность и экспертов, передает корреспондент Накануне.RU.

Например, такой "бомбой" стали откровения исполняющего обязанности министра экологии Челябинской области Сергея Лихачёва, который в интервью 31 телеканалу (считается собственностью экс-губернатора области Михаила Юревича) неожиданно заговорил о проблемах с проектированием и строительством полигона в Чишме.

Напомним, что стройка полигона в Чишме все последние годы подавалась областными властями как главная площадка для приёма десятков тысяч тонн мусора прежде всего из так называемого "Челябинского кластера". Сегодня этот гигантский объём отходов вынужденно и временно (как заявлялось) из Челябинска отправляется под поселок Полетаево на временное захоронение. Жители Полетаево, естественно, не испытывают восторга от соседства с "временной" свалкой, судятся за право жить без ежедневного созерцания зловонных куч и проносящихся мимо мусоровозов, об этих коллизиях мы не раз рассказывали. Нельзя сказать, что новое руководство Челябинской области не знает или не осознает проблему, наоборот, первый выезд врио губернатора Алексей Текслер совершил весной именно на свалку в Полетаево и на Коркинский разрез.

Впрочем, говорить о каких-то прорывах в этой сфере, тем более об удовлетворении требований полетаевцев пока, конечно же, не приходится. Они продолжают протестовать, обращаются во все инстанции и продолжают судиться, людей можно понять. С точки же зрения областных и федеральных властей, ситуация в Полетаево ничем не лучше протестов в том же Шиесе Архангельской области, ровно так же бьет по рейтингам власти и генерирует недовольство.

А тут еще и "обнадеживающие" заявления министра экологии Лихачёва по поводу проблем с полигоном в Чишме, который то ли будет запроектирован и введен в строй, то ли не будет, науке, как говорил персонаж советского фильма, это точно не известно. Лихачёв честно признался в интервью 31 каналу, что никаких бумаг по проекту полигона в Чишме ни он, ни чиновники возглавляемого им ведомства не видели. Цитируем: "Считаю, что его (речь о полигоне в Чмшме. – прим.) вообще не будет. Мало того — большинство наших специалистов считает, что его не будет. Мы на той неделе последнее письмо написали, отправили, будем готовить ситуацию к расторжению".

Отправил письмо Лихачёв в адрес московского офиса компании "Управление отходами", которая в середине 2018 года получила концессию на проектирование, строительство и, соответственно, эксплуатацию полигона под Чишмой в Сосновском районе Челябинской области. В тот момент это подавалось чиновниками экс-губернатора Бориса Дубровского как самый настоящий прорыв в сфере обращения с отходами, причастные к концессии лица сулили, как водится, привлечение частных инвестиций на солидную сумму в несколько миллиардов и т.д. Спустя год с небольшим мы видим все, чего удалось достичь – перспективу отмены договора и, видимо, судорожный поиск новых концессионеров. А, возможно, и новые непредвиденные траты из областного бюджета, потому что кто же бесплатно и задаром возьмется за работу?

Кстати, полигон в Чишме должен был по заявленным планам чиновников экс-губернатора заработать в конце 2019 года, сравните это с текущими обстоятельствами и оценкой министра. Но проблемы по "мусорной тематике" присутствуют и в Магнитогорском кластере, который производит не сильно меньше отходов, что говорить, если даже сроки рекультивации городской свалки в Челябинске с федеральным финансированием сейчас тоже корректируются.

Как говорят в таких случаях, корректируются вправо по шкале, читай – переносятся на более поздний срок!

Как пишет политолог Александр Подопригора, ситуация в Магнитогорске близка к критической, региональные чиновники антимонопольной службы потребовали немедленных разъяснений от чиновников мэрии. И отмены торгов на конкурсе, где предполагалось, видимо, выбрать единственного победителя – любимую компанию прежнего губернатора "Центр коммунального сервиса" (ЦКС).

"Уведомление УФАС является по-настоящему разгромным для мэрии и ЦКС, из него вполне могут родиться новые уголовные дела. Рассмотрение дела назначено на 15 июля. Кажется, "мусорной реформой" и монополизмом вообще в Челябинской области по-прежнему предметно занимается только УФАС – и занимается достаточно эффективно", – комментирует Подопригора и добавляет, что в случае с "Магнитогорским кластером" ситуация может представлять интерес не только для антимонопольщиков. Но и, например, для правоохранительных органов…

Накануне.RU запросило комментарий у начальника управления экологического просвещения и работе по обращению граждан министерства экологии Виталия Безрукова. Он подтвердил – в областном минэке сегодня с напряжением ждут хоть какого-то внятного ответа от московской компании "Управление отходами" по полигону в Чишме и готовы в случае необходимости разорвать концессионный контракт. "В любом случае ситуацию держим на контроле, при необходимости выберем другого подрядчика. Готовится серьезное расширение для приёмки и сортировки мусора на копейском предприятии "Втор-Ком", в случае успеха эксперимента, этот опыт будет продолжен", – рассказал нам Безруков.

По нашим сведениям, одновременно чиновники ведомства начали смотреть альтернативные площадки для проекта другого полигона, территориально более близкого к Челябинску, нежели находящаяся в 40 км от него Чишма. Возможен выбор такой площадки в Красноармейском районе, где вроде бы меньше сельских поселений и где, возможно, удастся избежать протестов местного населения. Но на все эти мероприятия требуется время, которого катастрофически не хватает уже сейчас – "мусорная реформа" запущена и федеральный центр выступает резко против любого переноса сроков и изменения подходов в работе. Никому никаких отсрочек!

От себя лично добавим – положение дел серьезно усугубляет "подвешенное" состояние многих чиновников в администрации Текслера, с его приходом получивших к посту приставку "и.о.". Как минимум до сентября, до выборов губернатора, такое положение дел будет сохраняться и, естественно, сейчас никто из руководителей ведомств не горит желанием "лезть на амбразуру", многие просто выжидают – останутся в своем кресле или их попросят? Тем более что кадровые ротации начались и продолжаются…

Ситуация напоминает позицию сторон в шахматах или шашках, обозначаемую как "цугцванг", когда игрок вынужден ходить и при этом заведомо ухудшает расположение своих фигур. Не ходить – нельзя, делаешь ход – теряешь фигуру или ухудшаешь свою позицию. Сейчас опасность этого самого цугцванга понимают все представители власти, челябинские "единороссы" на одном из мероприятий недавно констатировали полную неготовность страны к "мусорной реформе", которую протащили через Госдуму их коллеги по партии.

Очевидно, что на сегодняшний день быстрого и простого решения по "мусорному реформаторству" не существует, описанная ситуация характерна вовсе не только для Челябинской области, но также и для соседних субъектов Урала и многих регионов России. Напомним, что Челябинск осенью прошлого года несколько недель находился в ТОПе новостей из-за "мусорного коллапса", накрывшего город и вдвойне обидно, что, видимо, ситуация может повториться в ближайшее время.

В Челябинске, Магнитогорске, далее – везде?