МЧС: на Свердловскую область надвигается новый ураган

МЧС выступило с предупреждением к свердловчанам о грозах и сильном ветре.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 12 июля, местами на территории Среднего Урала ожидаются порывы ветра при грозах до 20 м/с. Единым дежурно-диспетчерским службам уже рекомендовано оповестить об этом детские оздоровительные лагеря и туристические группы, находящиеся на маршрутах.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, жителям в период непогоды следует соблюдать меры безопасности. О происшествиях нужно немедленно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101 или на единый номер вызова экстренных служб - 112.

Напомним, вчера в уральском городе Кушва прошел настоящий ураган: ветер ломал деревья и срывал крыши с домов, а сами дома остались без газа и электричества.