Вдобавок к самозанятым: в законодательстве закрепили "социальное предпринимательство"

Сегодня Госдума приняла в окончательном (третьем) чтении изменения в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части закрепления понятий "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие".

Отныне юридически "социальное предпринимательство" означает деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества. Отсюда "социальные предприятия" – это субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, за исключением КПРФ, все партии, представленные в парламенте, поддержали законопроект.

Так, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что "только мы, депутаты, можем защитить социально незащищённых", вспомнив свой богатый жизненный опыт.

"Я сам, помню, взял на работу двух инвалидов, так они трудились лучше, чем 10 не инвалидов, - отметил главный либерал-демократ России, не уточнив, чем занимались его сотрудники. – То есть в пять раз меньше мы могли тратить средств. Это же выгодно нам всем! И им помочь. <…> Они будут с улыбкой идти на работу!"

Представитель "Единой России" Ольга Павлова привела статистику прошлого года, согласно которой, в стране насчитывалось более 30 тысяч "социальных" предпринимателей.

"Наверное, это капля в море по сравнению с теми же самозанятыми, но сегодняшний закон определяет большое количество мер, практически в два раза увеличивается поддержка социальных предпринимателей, и мы ожидаем, что количество таких предпринимателей тоже возрастёт в разы, – продемонстрировала линейность мышления депутат от "партии власти". – Закон имеет прямое действие и напрямую стимулирует занятие бизнесом различных категорий граждан, в том числе оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, освободившихся из мест лишения свободы".

Однако депутат Николай Осадчий от имени всей фракции КПРФ заявил, что коммунисты не станут голосовать за документ.

"Если государство, согласно Конституции, является социальным, то почему постепенно происходит отказ государства от ряда его неотъемлемых социальных функций, их перекладывания на самих граждан, на какие-то негосударственные структуры? – задался вопросом парламентарий. – Такие действия государства, когда оно самоустраняется, ведут к дальнейшему социальному расслоению нашего российского общества – к тому, что у нас будет уже не 19 млн бедных (по официальной статистике), но гораздо больше. Всё-таки любое предпринимательство имеет своей первичной целью получение прибыли, иначе оно не имеет смысла. Давайте не путать социальное предпринимательство с благотворительностью. <…> Получается, что непосредственно на общественно-полезные цели государство свои средства ограничивает с каждым днём всё больше, а через посредников готово [средства] направлять".

Следует пояснить, что принятыми сегодня поправками устанавливаются критерии отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к социальным предприятиям. Так, субъект МСП должен обеспечивать занятость отдельных категорий граждан (инвалиды, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, выпускники детских домов в возрасте до 23 лет, пенсионеры и лица предпенсионного возраста, выпускники детских домов в возрасте до 21 года). При этом доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%.

Проще говоря, "социальный" бизнесмен организует предприятие, где трудятся не менее 50% "уязвимых категорий граждан" (это цитата из закона), платит им более-менее приличные деньги, а взамен государство предоставляет ему некие преференции. На самом деле схема не новая, она была "обкатана" на опыте закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", принятом в 1995 году. Кстати, в ту пору стали массово появляться фирмы со штатом 50% инвалидов, что позволяло владельцам бизнеса значительно (и вполне законно) снизить отчисления в казну.

Пока рано говорить о том, какие выгоды приобретут субъекты МСП, признанные "социальным предприятием". Статья под названием "Оказание поддержки социальным предприятиям" гласит, что таковая может осуществляться в виде: обеспечения наличия инфраструктуры поддержки

субъектов МСП; содействия в развитии межрегионального сотрудничества, поиске партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых конгрессов, выставок; организации профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников субъектов МСП.

Если кто-то из бизнесменов сочтёт этот перечень заманчивым – интересно будет посмотреть, что именно "зацепило" предпринимателя. Хотя ярмарка, проведённая при государственной поддержке, наверное, должна стать настоящим событием…

Впрочем, в этой же статье предусмотрены и некие "иные меры" (мероприятия) по поддержке социального предпринимательства. Понятие "иные" не раскрывается, но можно предполагать, что именно там могут содержаться главные приятные для выгодополучателей сюрпризы. Которые принятый сегодня Госдумой документ предлагает искать в других федеральных и региональных законах, иных нормативных правовых актах, принятых, в том числе на муниципальном уровне. Так что поле обширное, зерно брошено. Остаётся следить за практикой применения всей этой схемы.