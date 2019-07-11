Туск в Грузии назвал распад СССР "очень позитивным событием"

Председатель Европейского Совета Дональд Туск во время визита в Грузию заявил, что распад СССР был очень позитивным событием.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что коллапс СССР был огромной ошибкой эпохи.

"Я хочу громко заявить, что коллапс и разрушение СССР было очень позитивным событием для Грузии, Польши, Центральной и Восточной Европы, да и, уверен, самой России", – цитирует Туска "Взгляд".

Напомним, в 2005 году в ходе послания Федеральному собранию Путин называл распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой века. 3 марта 2018 года, на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде, он заявил, что хотел бы предотвратить развал СССР.