02 Августа 2020
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Политика За рубежом
Дональд Туск (2011) | Фото:wiadomosci.onet.pl

Туск в Грузии назвал распад СССР "очень позитивным событием"

Председатель Европейского Совета Дональд Туск во время визита в Грузию заявил, что распад СССР был очень позитивным событием.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что коллапс СССР был огромной ошибкой эпохи.

"Я хочу громко заявить, что коллапс и разрушение СССР было очень позитивным событием для Грузии, Польши, Центральной и Восточной Европы, да и, уверен, самой России", – цитирует Туска "Взгляд".

Напомним, в 2005 году в ходе послания Федеральному собранию Путин называл распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой века. 3 марта 2018 года, на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде, он заявил, что хотел бы предотвратить развал СССР.

В фильме "Миропорядок 2018" Путин пояснил, что развал Советского Союза привел к серьезным изменениям расклада сил на планете и послужил косвенной причиной кризиса на Балканском полуострове и вооруженного конфликта в Ираке.

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Туск в Грузии назвал распад СССР "очень позитивным событием"

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Теги: дональд туск, распад ссср



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