"Это еще больше обостряет ситуацию". Южноуральским медикам отменяют выплаты за выслугу лет

На Южном Урале медицинские работники жалуются на отмену выплаты за выслугу лет. Уведомления об отмене выплаты получили 1 тыс. 200 работников больницы в Троицке. Аналогичная ситуация происходит в медучреждениях Челябинска, Миасса и Южноуральска, сообщили Накануне.RU в пресс-центре региональной Федерации профсоюзов.

По словам врача - нефролога ГБУЗ "Областная больница г. Троицк" Андрея Соловьева, специалисты, у которых стаж более 10 лет, отказались подписывать уведомление, поскольку это приведет к потере в зарплате до 3 тыс. руб.

"Сегодня в больницах дефицит кадров и врачи просто вынуждены работать на полторы – две ставки. Молодые специалисты не идут в больницы, тем более, если говорить о районных медучреждениях. Отмена выплаты за выслугу лет еще больше обостряет ситуацию. Пропадает сам смысл непрерывного стажа, если и стажисты, и молодые работники будут уравнены в правах", - подчеркнул он.

Медработники уже обратились к главе города и депутатам Госдумы, а также в Гострудинспекцию и просят разобраться в ситуации.

С коллективом больницы встречался глава регионального минздрава Сергей Приколотин. Он объяснил, что выплата будет включена в должностные оклады, но, как отмечают медики, это противоречит закону.

"Выплата за выслугу лет отнесена к стимулирующим выплатам, но она не зависит от количественных и качественных результатов работы и является постоянной, гарантированной и обязательной", – подчеркнула главный специалист по экономическим вопросам и заработной плате Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения Валентина Кинихина.

Аналогичная ситуация произошла в Южноуральске. Уведомление об изменении Положения об оплате труда работники городской больницы получили еще в ноябре прошлого года. Тем, кто отказывался подписывать уведомление, пригрозили увольнением. Медработникам отменили не только выплаты за выслугу лет, но и за работу во вредных условиях труда и дополнительные дни к отпуску.В результате

зарплаты медиков больницы стали меньше на 3-10 тыс. руб.

"Еще более странной подобная финансовая политика выглядит в ситуации, когда больница укомплектована врачами всего на 48%", - отмечают в профсоюзе.

Миасские медики, которым также отменили выплату за выслугу лет, обратились в прокуратуру. Главврачу было вынесено предписание с требованием об устранении выявленных фактов нарушения трудовых прав работников. Руководство медучреждения оспорило предписание в суде, который также встал на сторону работников.