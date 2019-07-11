Суд арестовал десять домодедовских таможенников по делу о взяточничестве

Басманный суд столицы выбрал мерой пресечения десяти сотрудникам Домодедовской таможни арест. Некоторые из них будут помещены под стражу, некоторые – под домашний арест. Все они проходят по делу о взяточничестве.

"Суд избрал в отношении 10 задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу, некоторым избран домашний арест", - цитирует ТАСС представителя суда.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о девяти задержанных: восьми рядовых сотрудниках и старшем смены. Также сообщалось, что операцию проводило управление "К" ФСБ.

Примечательно, что операция прошла, когда таможенников пригласили на церемонию торжественного награждения за успехи в работе. Не уточняется, было ли это совпадением или таким образом подозреваемых заманили для задержания. Телеканал отмечает, что задержанные долгое время находились в разработке у силовиков, на них имеются видео- и аудиоулики. Вероятно, им будут вменяться разные размеры взяток.