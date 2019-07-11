Глава ПФР подтвердил задержание своего заместителя

Замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова задержали за дачу взятки.

Об этом заявил руководитель ПФР Антон Дроздов, подтвердив задержание Иванова, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что его могут подозревать в получении взятки.

"Ведомости" со ссылкой на источники пишут, что также задержан сотрудник IT-интегратора "Техносерв", которого подозревают в даче взятки. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования.

По неподтвержденным данным, правоохранители 10 июля провели с Ивановым следственные действия.

Уголовное дело в отношении замглавы ПФР находится в производстве следователей центрального аппарата СКР.

В пресс-службе ПФР заявили, что оказывают необходимую помощь следствию.

Кремль в курсе задержания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако там не знают, что стало причиной обвинения.