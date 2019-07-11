02 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
мигалки, полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

В Кургане отсидевший за изнасилование мужчина вновь надругался над девушкой

21-летний курганец после отбывания тюремного срока за изнасилование вышел из колонии и находился под административным надзором.

Однако ночью 1 января этого года он уехал из своего дома в Глинках в поселок Энергетиков - отмечать Новый год в компании знакомых, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Изрядно выпив, он запер в комнате двух девушек, при этом угрожая убить. После чего он изнасиловал одну из заложниц. Девушка сумела убежать и рассказать все полиции.

Вторую запертую девушку уже освободили сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас мужчина ждет суда в СИЗО.

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В Кургане отсидевший за изнасилование мужчина вновь надругался над девушкой

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Теги: Курган, изнасилование, суд



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