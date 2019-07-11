02 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Пермяк попытался украсть из суда дело и ударил судебного пристава

В Перми оштрафовали 36-летнего местного жителя за нападение на судебного пристава, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По информации ведомства, инцидент произошел 12 марта, в здании судебного участка Свердловского района Перми. Мужчина явился в суд около трех часов дня. После того, как его проверили на наличие запрещенных предметов, он проследовал в канцелярию, взял там гражданское дело и кинулся с ним к выходу из здания.

Судебный пристав преградил ему дорогу и попытался задержать, однако пермяк оказал сопротивление, и, ударив представителя власти по руке, сбежал с места происшествия. Впоследствии правонарушитель был задержан сотрудниками ФССП и передан полицейским. Суд признал его виновным в применении к представителю власти насилия, неопасного для жизни и здоровья.

За нападение пермяку предстоит заплатить 70 тыс. руб. Именно такой штраф назначен ему приговором суда. Обжаловать решение осужденный может в течение 10 дней.

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Пермяк попытался украсть из суда дело и ударил судебного пристава

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Теги: суд, дело, судебный пристав, нападение



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