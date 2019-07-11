Пересмотр дела о двухмиллиардном долге "Корпорации развития" отложен на осень

Пересмотр дела о взыскании с "Корпорации развития" и дочерней "Уралстройтехнологий" порядка 2 млрд руб. по иску "Мостостроя-12" затягивается. Арбитражный суд Москвы принял очередное решение об отложении разбирательства, стороны встретятся в суде через три месяца, передает корреспондент Накануне.RU.

Столичный арбитраж на этой неделе вновь не смог провести предварительное заседание по рассмотрению иска "Мостостроя-12". Суд еще в апреле удовлетворил заявление "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного решения о выплате долга за достройку моста через Надым. Дату предварительного заседания суд откладывает второй раз.

Причиной стала жалоба "Мостостроя-12" на решение о пересмотре дела, апелляционный суд ее отклонил 3 июля. Однако материалы дела до сих пор находятся в Девятом арбитражном апелляционном суде, говорится в решении. Предварительное заседание отложено на октябрь.

Напомним, в деле участвуют компании "Бруно финанс" и "Корпорация Северо-Запад", к которым перешло право требования долга перед "Мостостроем-12". Ранее компании обратились в суд с иском о банкротстве"Корпорации развития", но суд остановил производство.

"Мостострой-12" был первым подрядчиком строительства моста через Надым в ЯНАО (первый объект Северного широтного хода). "Корпорация развития" после аудита стройки расторгла договор с компанией из-за претензий к качеству работ. Суд первой инстанции в 2016 г. на основании экспертизы сделал вывод о наличии задолженности и обязал Корпорацию расплатиться с подрядчиком строительства. Позднее было доказано, что эксперт сделал ложное заключение.

Основными акционерами "Корпорации развития" являются Югра, Ямал и Тюменская область. Уставной капитал акционерного общества в этом году увеличился на 1,8 млрд руб. В 2018 г. убыток "Корпорации развития" составил 4 млрд руб.