Как мотивировать молодежь оставаться жить и работать на малой родине?

Главы уральских промышленных городов, представители высших и средних учебных заведений, совместно с крупным бизнесом обсудили на Иннопроме проблему оттока молодых специалистов в мегаполисы, передает корреспондент Накануне.RU. Дискуссия прошла в рамках трека Русской медной компании. Модератором дискуссии выступила Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК.

По статистике, до 90% выпускников школ в малых городах собираются ради учебы переезжать в большой город. Только 20% из них после вуза или колледжа возвращаются на малую родину. Это оказывает серьезное влияние на развитие как самих территорий, так и действующих промышленных предприятий.

Проблему оттока молодежи, обозначил начальник министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин. По его словам, сегодня заметна тенденция к сокращению филиалов вузов. Уровень оснащенности, уровень кадровой обеспеченности не позволят получить современное качественное, именно высшее образование в представительствах. Их содержание на сегодня не целесообразно.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шаболаева также обеспокоена этой проблемой. Однако она призвала к осторожности: нужно учитывать опыт предыдущих лет, когда закрытие филиала технического вуза для городов с промышленными предприятиями несло серьезный кадровый урон. Однако современные технологии и дистанционное обучение позволяют найти выход из ситуации. В частности, в Кыштыме был создан информационно-консультационный центр на базе факультета дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета. Этот центр вернул в учебные классы 10% ранее бросивших учебу кыштымцев. Глава округа планирует в ближайшее время привлечь туда и другие вузы, чтобы сформировать больший выбор по специальностям.

Глава Карабаша Олег Буданов в качестве варианта решения проблемы оттока молодежи в большие города считает уровень развития комфортной инфраструктуры, который позволит достойно жить и зарабатывать молодым специалистам. Также глава Карабаша отметил, что филиалы все еще имеют большое значение, и не стоит сбрасывать их со счетов. Так совместно с правительством Челябинской области и Русской медной компанией муниципалитету удалось отстоять Карабашский филиал Каслинского промышленно-гуманитарного техникума.

Тем не менее, начальник управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева считает, что попытка удержать в городе детей -это не панацея. Проблема оттока существует не только в малых городах, такие миллионники как Екатеринбург и Челябинск тоже теряют молодые таланты в пользу столиц. По её словам, лучшие все равно уедут. Сегодня необходимо сокращать разрыв между уровнем подготовки в разных школах и сузах, а также ориентироваться на тех, кто сам готов к переезду с других территорий. К 2024 году в России все школы откажутся от второй смены. После этого вторая половина дня школьников, скорее всего, будет посвящена профориентации. Организация практики и выездных занятий на действующих предприятиях позволит предприятиям увлечь потенциальных сотрудников уже со школы.

Итог встречи подвела вице-президент по кадровой и социальной политике РМК Анна Шабарова. Она считает, что в первую очередь сами взрослые должны любить свой родной город, чтобы эту любовь транслировать детям. Кроме того, она рассказала об опыте РМК по развитию личной ответственности по отношению к своему городу среди школьников. Уже несколько лет в городах, рядом с которыми размещены горно-добывающие и металлургические предприятия компании реализуется проект «Измени свой город к лучшему». С его помощью дети сами разрабатывают проекты по строительству игровых площадок, оборудованию парков, ремонту улиц и получают финансирование от предприятий на реализацию своих инициатив. Опыт реальных перемен помогает детям увидеть перспективы и возможность успеха в своих родных городах.