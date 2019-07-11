Уральское предприятие Роскосмоса взяло идею инновационного трактора у корейцев?

Уральское предприятие НПО автоматики (входит в Роскосмос) на выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге представило прототип инновационного беспилотного трактора, который сильно похож на зарубежную разработку.

Как пишет издание "Открытые медиа", сделанный на Урале беспилотный трактор напоминает южнокорейский мини-трактор Branson 2500h. Издание обращает внимание на абсолютно идентичные колеса двух моделей и переднюю силовую раму. Утверждается, что именно такой трактор НПО автоматики приобрело в мае 2019 года за 1,2 млн рублей.

Модель НПО

Модель Branson 2500h

На официальном сайте екатеринбургского предприятия есть новость о презентации прототипа модели трактора на "Иннопроме". Однако там отмечается, что это разработка НПО автоматики.

Накануне.RU направило на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ к настоящему моменту не получен.