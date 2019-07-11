02 Августа 2020
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прототип инновационной модели беспилотного трактора от НПО автоматики (2019) | Фото: npoa.ru

Уральское предприятие Роскосмоса взяло идею инновационного трактора у корейцев?

Уральское предприятие НПО автоматики (входит в Роскосмос) на выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге представило прототип инновационного беспилотного трактора, который сильно похож на зарубежную разработку.

Как пишет издание "Открытые медиа", сделанный на Урале беспилотный трактор напоминает южнокорейский мини-трактор Branson 2500h. Издание обращает внимание на абсолютно идентичные колеса двух моделей и переднюю силовую раму. Утверждается, что именно такой трактор НПО автоматики приобрело в мае 2019 года за 1,2 млн рублей.

прототип инновационной модели беспилотного трактора от НПО автоматики(2019)|Фото: npoa.ru

Модель НПО

мини-трактор Branson 2500h(2019)|Фото: branson-tractor.ru

Модель Branson 2500h

На официальном сайте екатеринбургского предприятия есть новость о презентации прототипа модели трактора на "Иннопроме". Однако там отмечается, что это разработка НПО автоматики.

Накануне.RU направило на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ к настоящему моменту не получен.

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Уральское предприятие Роскосмоса взяло идею инновационного трактора у корейцев?

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Теги: трактор, разработка, Иннопром



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Ранее 16.07.2019 08:00 Мск НПО автоматики прокомментировало сходство их инновационного прототипа с зарубежной разработкой

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