В Росавиации хотят, чтобы на МС-21 были отечественные двигатели ПД-14, хотя "Иркут" уже закупает американские

Глава Росавиации Александр Нерадько посетил Пермь, где встретился с руководством компании "ОДК-Авиадвигатели" (входит в корпорацию "Ростех"). Обсуждались двигатели ПД-14, которые, как предполагается, могут встать на самолеты МС-21. Правда, ранее стало известно, что корпорация "Иркут" (входит в "Ростех") разместила закупку на 20 комплектов (по два двигателя в каждом) силовых установок PW1400G (производит их United Technologies – подразделение американской Pratt&Whitney).

Нерадько в Перми заявил, что Росавиация будет поддерживать проект ПД-14 и как может поможет с прохождением сертификации в Европе (в EASA).

"Мы все ждем, что новый самолет МС-21 будет оснащаться нашими отечественными двигателями ПД-14. В прошлом году двигатель успешно прошел сертификацию, сейчас работа по его совершенствованию продолжается, и она будет длиться столько, сколько ПД-14 будет находиться в эксплуатации. Причем мы рассчитываем, что этот двигатель будет использоваться не только в составе самолета МС-21, а станет основным для целой линейки двигателей различной тяговооруженности", - заявил глава ведомства.