02 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
медведь (2016) | Фото: jugrel.weebly.com

В Югре сторожа рыбзавода на вертолете эвакуировали от разъяренного медведя

В Югре сотрудники "Центроспас-Югория" спасли сторожа рыбзавода в Ханты-Мансийском районе от разъяренного медведя.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером. Спасателям поступила информация, что в сторожку, расположенную на базе рыбзавода рядом с озером Шешьегатор, пытается проникнуть медведь.

Поисковая группа "Центроспас-Югория" вместе с сотрудниками полиции вылетели к месту вызова на вертолете МИ-8МТ. Сторож был эвакуирован в Ханты-Мансийск.

Спасатели напоминают югорчанам, что реальную опасность представляют встречи с медведем "один на один". В ведомстве напоминают, что медведь любит передвигаться по тропинкам и дорогам, и что людям по лесу следует ходить шумно, свободно и громко переговариваясь, и, желательно, группой, не менее трех человек. Услышав людей, зверь удалится в более тихое место. Также в лесу следует быть осторожными на ягодных полянках, кедровниках, в поймах рек и ручьев и ни в коем случае не приближаться к медвежатам, поскольку поблизости может находиться медведица.

Отметим, что сегодня появилась информация о выходе медведя к людям в ямальском поселке.

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В Югре сторожа рыбзавода на вертолете эвакуировали от разъяренного медведя

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Теги: медведь, сторож, эвакуация



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