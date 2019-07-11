После неудач в Новом Уренгое ЛГБТ-лидер России хочет сделать гей-столицей России Когалым

Один из лидеров ЛГБТ-движения России Николай Алексеев хочет провести в Югре несколько шествий, а также сделать мэра столицы Сергея Собянина "главой ЛГБТ-Когалыма", передаёт корреспондент Накануне.RU.

На своей странице "ВКонтакте" Алексеев написал, что подал уведомления о гей-парадах и ЛГБТ-пикетах в мэрии Нижневартовска, Излучинска, Мегиона, Покачи,Лангепаса, Когалыма, Сургута, Белого Яра, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Пойковского.

"Мероприятия запланированы на июль. Ждём ответов местных властей", - добавил он.

В документах, поданных в мэрию Когалыма, Алексеев говорит, что хочет "превратить Когалым в российскую гей-столицу и центр российского м международного гей-туризма". Также он заявил о том, что "столичное гей-сообщество выступает за возвращение Сергея Собянина на пост главы Когалыма" (он возглавлял город в 1991-93 гг.). Третье требование – гей-парад в городе 19 и 25 июля, который выразил бы поддержку нетрадиционному сообществу.

Напомним, ранее Алексеев предлагал сделать российской гей-столицей Новый Уренгой. Тогда депутат окружного парламента Иван Вершинин напомнил активисту, что в тот момент в газовой столице было минус 40, и "жители города очень далеки от повестки, заявленной столичным гостем". Позже аналогичную позицию выразила мэрия. Помимо этого Алексеев и его последователи заявляли о желании провести гей-парады в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени, Ханты-Мансийске, Салехарде. Власти не согласовывали шествия.