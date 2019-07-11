Российские авиакомпании перевезли в июне более 12 миллионов пассажиров - Росавиация

Росавиация сообщила о росте объемов пассажирских авиаперевозок в июне 2019 года.

"По оперативным данным, в июне текущего года российские перевозчики обслужили 12,57 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на + 9,5 %", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, у "Аэрофлота" рост составил 3,3% (обслужили более 3,31 млн пассажиров), у S7 – 19,5% (1,34 млн пассажиров), у "России" – 7,7% (1,35 млн пассажиров), у "Победы" – 43,2% (905 тыс. пассажиров), у "Уральских авиалиний" – 2,8% (943 тыс. пассажиров).

В целом по стране пассажирооборот в июне достиг 30,65 млрд пассажирокилометров, это рост в 11,7% к аналогичному показателю прошлого года. Всего с начала текущего года (январь-июнь) пассажирооборот составляет порядка 145 млрд пассажирокилометров.