Избирком зарегистрировал четырех кандидатов в депутаты тюменской облдумы

Избирательная комиссия Тюменской области зарегистрировала четырех кандидатов на довыборы в Тюменскую областную думу. Удостоверения кандидатов получили все выдвинувшиеся представители партий, передает корреспондент Накануне.RU.

Зарегистрированными кандидатами являются Максим Карпиков ("Справедливая Россия"), Анатолий Княжев (КПРФ), Николай Руссу ("Единая Россия") и Мурат Тулебаев (ЛДПР).

Решение не принято по самовыдвиженцу Юрию Рябцеву.

Выборы, напомним, пройдут по Калининскому округу № 19. Мандат в нем освободился после перехода депутата Олега Чемезова на работу в правительство Свердловской области.