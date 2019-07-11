02 Августа 2020
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Происшествия В России Москва Московская область
(2006) | Фото: Накануне.ru

СМИ: ФСБ задержала в Домодедово девять таможенников

В столичном аэропорту Домодедово сотрудники управления "К" Федеральной службы безопасности задержали девять сотрудников таможни. Как сообщает РЕН ТВ, среди задержанных старший смены и восемь рядовых сотрудников. Примечательно, что операция прошла, когда таможенников пригласили на церемонию торжественного награждения за успехи в работе. Не уточняется, было ли это совпадением или таким образом подозреваемых заманили для задержания. Телеканал отмечает, что задержанные долгое время находились в разработке у силовиков, на них имеются видео- и аудиоулики. Вероятно, им будут вменяться разные размеры взяток.
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СМИ: ФСБ задержала в Домодедово девять таможенников

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Теги: домодедово, таможенники, фсб, задержание



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