Белоруссия хочет поднять тариф на транзит российской нефти по "Дружбе" на 22%, но "Транснефть" не соглашается

"Гомельтранснефть Дружба" уведомила российскую "Транснефть" о повышении тарифов на транзит нефти на 21,7% с 1 августа 2019 года. Это будет сделано для возмещения убытков белорусской компании после форс-мажора с загрязнением на трубопроводе "Дружба", сообщает "Интерфакс".

Белорусская компания заявила, что из-за поставок загрязненной российской нефти по "Дружбе" она недополучила более 1,5 млрд рублей или $23,7 млн. Эти цифры включают потери из-за реверса некондиционной нефти.

"Таким образом, во втором квартале 2019 года для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" наступили непредвиденные и неконтролируемые обстоятельства, связанные со значительным отклонением от заявленных ранее ПАО "Транснефть" объемов транспортировки нефти по белорусскому участку, которые оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности "Гомельтранснефть Дружба" в текущем году", - говорится в письме белорусской компании в российскую.

В "Транснефти" сообщили, что не видят возможности для повышения тарифов и, вероятно, не будут согласовывать такой ход. "Хотел бы сразу отметить, что оно, фактически представляет собой третью попытку в 2019 году изменить ситуацию с тарифами на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам", - сообщил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.