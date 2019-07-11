Жители Екатеринбурга сумели передать Путину записки во время выхода президента "в народ"

В Кремле не увидели ничего необычного в том, что Владимир Путин, находясь в Екатеринбурге, вышел на улицу и пообщался с людьми.

Напомним, президент посетил уральскую столицу во вторник. Сразу после мероприятия в Уральском федеральном университете Путин "вышел в народ", люди ждали его на улице.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "это обычная практика".

"Он всегда, когда видит, что у места проведения мероприятия [...] собираются люди и ждут его, причем, иногда они стоят, ждут по несколько часов, он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, общается с ними", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он отметил, что во время такого общения многие передают Путину "какие-то письма, какие-то записки", так было и в Екатеринбурге. Что это были за записки, Песков не уточнил, но подчеркнул, что Служба безопасности президента в таких случаях делает все необходимое, не мешая общению.

Напомним, во время посещения Владимиром Путиным УрФУ одна из девушек едва не упала в обморок. Позже в Кремле заявили, что она "просто перенервничала".