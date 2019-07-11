Жители Екатеринбурга сумели передать Путину записки во время выхода президента "в народ"

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Грузовые перевозки в Астрахани на http://perevozki.youdo.com/country/geo/astrahan/.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/voronezh/pomoshch/: подробнее по ссылке.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/ufa/gruzchiki/tag/takelagniki/ - подробнее тут.



Политика Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
Владимир Путин на встрече с жителями Екатеринбурга, 9 июля 2019 г. (2019) | Фото: kremlin.ru

Жители Екатеринбурга сумели передать Путину записки во время выхода президента "в народ"

В Кремле не увидели ничего необычного в том, что Владимир Путин, находясь в Екатеринбурге, вышел на улицу и пообщался с людьми.

Напомним, президент посетил уральскую столицу во вторник. Сразу после мероприятия в Уральском федеральном университете Путин "вышел в народ", люди ждали его на улице.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "это обычная практика".

народ, визит путина(2019)|Фото: Накануне.RU

"Он всегда, когда видит, что у места проведения мероприятия [...] собираются люди и ждут его, причем, иногда они стоят, ждут по несколько часов, он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, общается с ними", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Владимир Путин на встрече с жителями Екатеринбурга, 9 июля 2019 г.(2019)|Фото: instagram.com/vestiural

Он отметил, что во время такого общения многие передают Путину "какие-то письма, какие-то записки", так было и в Екатеринбурге. Что это были за записки, Песков не уточнил, но подчеркнул, что Служба безопасности президента в таких случаях делает все необходимое, не мешая общению.

Напомним, во время посещения Владимиром Путиным УрФУ одна из девушек едва не упала в обморок. Позже в Кремле заявили, что она "просто перенервничала".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жители Екатеринбурга сумели передать Путину записки во время выхода президента "в народ"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, записки, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.07.2019 09:05 Мск "Владимир Владимирович высоко оценил..." Куйвашев подвел итоги визита Путина в Екатеринбург

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.07.2019 11:19 Мск "Просто перенервничала": в Кремле объяснили инцидент с Путиным и девушкой в Екатеринбурге
Ранее 10.07.2019 08:07 Мск "С ней все в порядке": в УрФУ рассказали о состоянии девушки, которой стало нехорошо на встрече с Путиным
Ранее 09.07.2019 17:22 Мск Уральской студентке стало плохо на встрече с Путиным

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров