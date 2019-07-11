На тушение ТЭЦ в Мытищах вышел пожарный поезд, авиация готовится

Шесть человек обратились за помощью к медикам в результате пожара на ТЭЦ в Московской области.

ТАСС, ссылаясь на данные областного минздрава, сообщает, что у пострадавших ожоги 1-й и 2-й степени, Telegram-канал Mash приводит то же количество обратившихся к врачам людей, но уточняет, что "у них диагностированы признаки отравления угарным газом, помощь им оказали на месте". Ранее сообщалось о восьми пострадавших

К ликвидации огня привлечен пожарный поезд, авиация приведена в готовность — пилоты ждут команды. Если станет известно об угрозе для жилых районов, будет принято решение об эвакуации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Власти Москвы направили по просьбе МЧС 50 единиц спецтехники для помощи в ликвидации пожара на участке газопровода в подмосковных Мытищах.

По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 июля 2019 г.

Напомним, в Мытищах произошел пожар на газовой ТЭЦ. По свидетельствам очевидцев, над зданием поднялся огненный факел, высотой 50 метров.