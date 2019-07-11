02 Августа 2020
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Политика
На место прибыли пожарные расчеты (2018) | Фото:Накануне.RU

На тушение ТЭЦ в Мытищах вышел пожарный поезд, авиация готовится

Шесть человек обратились за помощью к медикам в результате пожара на ТЭЦ в Московской области.

ТАСС, ссылаясь на данные областного минздрава, сообщает, что у пострадавших ожоги 1-й и 2-й степени, Telegram-канал Mash приводит то же количество обратившихся к врачам людей, но уточняет, что "у них диагностированы признаки отравления угарным газом, помощь им оказали на месте". Ранее сообщалось о восьми пострадавших

К ликвидации огня привлечен пожарный поезд, авиация приведена в готовность — пилоты ждут команды. Если станет известно об угрозе для жилых районов, будет принято решение об эвакуации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Власти Москвы направили по просьбе МЧС 50 единиц спецтехники для помощи в ликвидации пожара на участке газопровода в подмосковных Мытищах.

Напомним, в Мытищах произошел пожар на газовой ТЭЦ. По свидетельствам очевидцев, над зданием поднялся огненный факел, высотой 50 метров.

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На тушение ТЭЦ в Мытищах вышел пожарный поезд, авиация готовится

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Теги: пожар на тэц, пострадавшие, пожарный поезд, эвакуация



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Развитие сюжета:

Ранее 11.07.2019 15:54 Мск Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценивают в 150 млн рублей
Ранее 11.07.2019 15:08 Мск При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погибла женщина-охранник

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.07.2019 12:05 Мск "Факел 50 метров". В Подмосковье пожар на газовой ТЭЦ, есть пострадавшие

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