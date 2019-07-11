Utair планирует нарастить пассажиропоток к концу года за счет развития трансферных узлов

Utair подвел итоги работы в первом полугодии 2019 г. Компания перевезла 3,7 млн пассажиров – это на 2,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Загрузка выросла на 4% - до 81%.

"Рост показателей авиакомпании доказывает не только эффективность ее работы, но также показывает — стратегия Utair по развитию региональных авиаперевозок верна. К концу года Utair планирует увеличить пассажиропоток за счет развития трансферных узлов в Уфе, Тюмени и Сургуте", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, перевозчик сейчас ведет непростые переговоры с кредиторами. В конце прошлого года авиакомпания оказалась на грани банкротства, но сумела договориться о реструктуризации долгов. Правда, не всех устраивают условия, на которых перевозчик хочет расплачиваться. Так, в начале июля зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что переговорный процесс идет, позиция должника пока кредитора не устраивает. При этом Сберанк является крупнейшим кредитором авиакомпании, и еще в марте этого года Герман Греф говорил, что оздоровление перевозчика банком будет поддержано.

Прежде Сбербанк поддерживал предложения Utair, банк был единственным из синдиката кредиторов, согласившимся на перенос выплат процентов, он отказался от части прав по семилетнему кредиту на 18,9 млрд руб., в частности, на безакцептное списание денежных средств по этому кредиту.

В конце июня в Utair сообщили о продолжающихся переговорах с кредиторами и даже похвастались переносом процентных платежей с июля. При этом в компании отказались от выплаты дивидендов по итогам 2018 года.

"Utair продолжает реструктуризацию долгов и до конца недели осуществит частичное погашение процентов по семилетним кредитам и займам в сумме 109,2 млн. руб., а также без изменений произведет платежи по двенадцатилетним обязательствам и лизинговому портфелю. Кредиторы понимают, что в высокий летний сезон Utair всю операционную прибыль сохраняет для создания "подушки ликвидности", поэтому переносит очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне. Это запланированное решение в рамках комплексной реструктуризации долговых обязательств. Utair — крупнейший перевозчик, который обеспечивает прямую связь между дальними регионами России, ему необходимо аккумулировать прибыль для бесперебойных полетов и создания финансовых запасов на низкий осенне-зимний период", - сообщал в конце июня Utair.