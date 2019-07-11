В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура

12 июля объявлен днем траура в Иркутской области. Указ подписал губернатор Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства региона.

По последним данным, из-за паводка погибли 25 человек. Наводнение в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, где из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

1 июля у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне образовался затор из снесенных потоком воды домов.

Президент России Владимир Путин объяснил происходящие в Иркутской области мощные наводнения и пожары аномалией.