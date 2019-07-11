02 Августа 2020
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Политика
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

"Факел 50 метров". В Подмосковье пожар на газовой ТЭЦ, есть пострадавшие

В Мытищах произошел пожар на газовой ТЭЦ. По свидетельствам очевидцев, над зданием поднялся огненный факел, высотой 50 метров.

По сообщению на сайте МЧС Московской области, сообщение о пожаре на станции высокого давления поступил в 11.11. Информация уточняется, на месте работают 14 единиц техники, 41 человек.

Пожар на Северной ТЭЦ в Московской области(2019)|Фото: youtube.com

Telegram-канал Mash повысил цифру привлеченных на тушение сотрудников до 78 человек и 24 единиц техники. По данным канала, движение в районе пожара перекрыто полицией, с 1-го километра Осташковского шоссе до ТЦ "Июнь". Объезд осуществляется через Ярославское шоссе.

Площадь пожара уже 200 кв. метров. Telegram-канал Baza сообщает, что огонь перекинулся на общежитие, расположенное рядом с ТЭЦ-27. При пожаре, по информации Базы, пострадали 8 человек. Все сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

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"Факел 50 метров". В Подмосковье пожар на газовой ТЭЦ, есть пострадавшие

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Теги: пожар на тэц, пострадавшие



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