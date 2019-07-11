02 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
На Урале полиция и ФСБ конфисковали крупную партию сигарет (2019) | Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге задержали организатора теневого табачного бизнеса: изъята крупная партия контрафактных сигарет

Полицейскими из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ФСБ выявлен крупный подпольный склад немаркированной табачной продукции. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, он располагался на территории Чкаловского района Екатеринбурга в одном из боксов гаражного кооператива по улице Крестинского.

По данным полковника Горелых, прибывшие на место сыщики задержали предполагаемого организатора нелегальной деятельности: им оказался уроженец одной из бывших советских республик 1975 года рождения по имени Тэльман. При осмотре его машины была обнаружена большая сумма наличных денежных средств – порядка 500 тысяч рублей, происхождение которых он не смог объяснить, а также табачная продукция, предназначенная для реализации на территории оптово-розничных комплексов.

На Урале полиция и ФСБ конфисковали крупную партию сигарет(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"Представители МВД изъяли свыше 76 тысяч пачек сигарет различных наименований и черновые записи о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Среди конфискованного товара – сигареты Manchester, President, Marlboro, "Престиж", "Донской табак" и другие. Нарушитель, вероятно, осознав, что дело, как говорится, "табак", написал явку с повинной. Официально он не трудоустроен, источника постоянного заработка не имеет, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, директором или учредителем юридического лица не является. По предварительным данным, ущерб от его незаконной деятельности составляет более 11,5 миллионов рублей", - рассказал Валерий Горелых.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. До судебного разбирательства предполагаемый организатор теневого табачного бизнеса будет находиться на подписке о невыезде.

На Урале полиция и ФСБ конфисковали крупную партию сигарет(2019)|Фото: В.Н. Горелых

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В Екатеринбурге задержали организатора теневого табачного бизнеса: изъята крупная партия контрафактных сигарет

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Теги: сигареты, полиция, Екатеринбург



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