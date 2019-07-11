02 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
ураган последствия (2017) | Фото:Накануне.RU

Метеорологи: ураган в Прикамье, из-за которого пострадали люди, было сложно предсказать

Метеорологи из ГИС-центр ПГНИУ сообщили, что предсказать ураган, который 10 июля обрушился на Пермь, поломав деревья и светофоры, было тяжело - активный участок циклона, который вызвал шквал, образовался только за 10 минут до удара по городу, сообщает издание "Текст".

Продолжительность его составила от 30 секунд до двух минут, полоса воздействия два - три километра в центре города. Скорость ветра при этом достигала 25 м/с. Шквал был сфокусированным и метеостанции в других районах Перми его даже не зафиксировали.

Добавим, что метеорологи не исключают, что на этой неделе подобные сильные порывы ветра могут повториться.

Напомним, судя по кадрам из соцсетей, которыми делились очевидцы, ураган был коротким, но сильным. Некоторые улицы подтопило. Больше пострадали деревья, которые вырывало с корнем и бросало на землю или автомобили. Также очевидцы заявили о том, что вырванные с корнем деревья "опрокинуты" на линию электропередач на перекрестке Ленина – Плеханова. Пострадали три человека и восемь светофоров, расположенных на улицах Ленина, Плеханова, Хохрякова, Толмачева.

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Метеорологи: ураган в Прикамье, из-за которого пострадали люди, было сложно предсказать

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Теги: ураган, шквал, прогноз



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