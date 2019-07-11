Задержан замглавы Пенсионного фонда

Задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов. По данным СМИ, его могут подозревать в получении взятки, возбуждено уголовное дело.

РБК сообщает, что правоохранители 10 июля провели с Ивановым следственные действия.

По данным источников "Коммерсанта", уголовное дело в отношении замглавы ПФР находится в производстве следователей центрального аппарата СКР.

В пресс-службе ПФР заявили, что оказывают необходимую помощь следствию.

В прошлом году по уголовному делу о хищении средств в отделении Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю был арестован заместитель управляющего.

Ранее сообщалось, что в отделении совершены хищения более 70 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", а в кабинетах сотрудников ПФР совместно с УФСБ проведены обыски.