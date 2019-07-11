По следам Воробьева? За госизмену арестован еще один экс-чиновник калининградского правительства

В Москве по подозрению в государственной измене арестовали еще одного человека – это Константин Антонец. Как сообщает "Говорит Москва", материалы дела не разглашаются, так как оно маркировано грифом "секретно".

Между тем, как пишет "Коммерсантъ", ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Константина Антонца - бывшего чиновника правительства Калининградской области, его подозревают в государственной измене.

По данным издания, он является мужем обвиняемой в государственной измене внештатного эксперта Фонда Горчакова (создан распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2010 году) Антонины Зиминой, она также до 2016 года возглавляла "Балтийский центр диалога культур" в Калининграде. Ей вменяют передачу секретных данных спецслужбам Литвы, этим, по данным следствия, арестованная занималась с 2015 года. Еще одним эпизодом обвинения стало рассекречивание действующего сотрудника ФСБ. Сама Зимина вину отрицает.

Тесть Антонца Константин Зимин разговаривал с зятем по телефону. Антонец отказался от помощи адвокатов и сообщил, что уголовное дело, якобы уже заведенное на него, сфабриковано.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе по подозрению в шпионаже против России был задержан помощник полпреда президента РФ в УрФО - бывшего губернатора Калининградской области Николая Цуканова Александр Воробьев. В его доме нашли звукозаписывающую установку и польские документы. Интересен тот факт, что и Воробьев, и Антонец работали в правительстве Калининградской области. Судя по всему, Антонец тоже был подчиненным Цуканова в то время, когда он занимал губернаторский пост.