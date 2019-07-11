02 Августа 2020
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Экономика Свердловская область
строение на ул. 8 Марта, 63 (2019) | Фото: Накануне.RU

Куда ни копни – проблемы: мэрия "прозевала" войну за станцию метро "Бажовская"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе выставки Иннопром на так называемом пресс-завтраке сообщил журналистам о плане реанимировать законсервированную станцию метро "Бажовская" на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. И тут же обозначил проблему: открыть станцию нельзя из-за того, что участок земли над ней продан частнику.

"По какой-то причине земля была отдана под парковку, - поделился Высокинский с представителями СМИ. - Потом, по каким-то причинам, на ней был построен объект капитального строительства и было выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию, хотя земля выдавалась без права строительства. И затем по суду землю под зданием выкупили за 11 млн руб.".

В пресс-службе мэрии дальнейшие планы градоначальника по "Бажовской" не комментируют, указывая на то, что решение примет суд, а пока любые суждения могут быть восприняты представителями Фемиды в качестве "попытки воздействовать" на них. Не готовы чиновники также пояснить, кто выступит ответчиком и какой суд будет рассматривать дело.

строение на ул. 8 Марта, 63(2019)|Фото: Накануне.RU

Здание над "Бажовской" сегодня.

ул. 8 марта - Большакова, раскопочные работы(2018)|Фото: Накануне.RU

Та же площадка в январе 2018 года.

Тем не менее, Накануне.RU удалось выяснить, что отвечать перед мэрией, скорее всего, будет ООО "Промавтосервис". Именно эта компания в январе прошлого года начала возводить на перекрестке улиц 8 марта - Большакова выставочный центр аксессуаров для автомобилей. Эту информацию изданию тогда подтвердили в министерстве строительства Свердловской области, которое выдало ООО "Промавтосервис" соответствующее разрешение на строительство. Такое решение приняли, несмотря на то, что прямо под землей находится перспективная станция екатеринбургского метрополитена. Она сейчас используется для транзитного проезда вагонов, но, по версии Высокинского, с развитием подземки может стать перехватывающей для третьей ветки метрополитена. Ещё в 2012 году сообщалось, что сама станция по большей части готова, однако денег для того, чтобы построить выходы на поверхность, не нашли.

Интересно, что в январе прошлого года директор "Метрострой - ПТС" Юрий Дозорец заявил Накануне.RU, что центр автоаксессуаров строится не на месте станции.

строение на ул. 8 Марта, 63(2019)|Фото: Накануне.RU

парковка рядом со строением на ул. 8 Марта, 63(2019)|Фото: Накануне.RU

"Сама станция располагается прямо на перекрестке улиц 8 Марта - Большакова, там раньше тоже стоял забор, - сказал тогда Дозорец. - Станция будет там. <…> Там, где сейчас идет стройка, не планировались и выходы. Выходы традиционно, как на всех станциях, идут на тротуарах - со всех четырех сторон перекрестка".

Так что судебные перспективы у мэрии, прямо скажем, не обнадёживающие. Тем более, что у ООО "Промавтосервис" (если только именно эта компания выступает ответчиком) есть опыт выигрывать в суде у администрации Екатеринбурга.

Так, 26 декабря 2018 года Арбитражный суд Свердловской области по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Промавтосервис" к администрации города Екатеринбурга (дело №А60-66472/2018) о признании незаконным решения органа местного самоуправления об отказе предоставить в собственность земельный участок полностью удовлетворил требования истца. И речь тогда шла об участке на 8 Марта – Белинского!

Из материалов дела следует, что земельный участок с кадастровым номером 66:41:0401052:161 площадью 6966 +/-29 кв.м. находится в собственности муниципального образования "город Екатеринбург". Разрешенное использование данного участка, в соответствии с данными кадастрового учета, установлено как "обслуживание автотранспорта". В соответствии с правилами землепользования и застройки Екатеринбурга, утверждёнными приказом министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2017 № 704-П рассматриваемый земельный участок находится в территориальной зоне Ц-2: общественно-деловая зона местного значения для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров городских районов с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Несмотря на то, что среди ограничений использования земельного участка была указана "зона воздействия метро", суд констатировал следующее.

Во-первых, распоряжением департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга № 1721/46/21 от 07.12.2017 согласован архитектурно-градостроительный облик объекта - эскизный проект.

Во-вторых, истец подготовил проектную документацию стадии "Проект" на объект, получив положительное заключение экспертизы.

В-третьих, 27.12.2017 областным министерством строительства и развития инфраструктуры выдано разрешение на строительство объекта, а 06.09.2017 - на ввод в эксплуатацию. А 28.09.2018 зарегистрировано право собственности на объект.

Таким образом, суд пришёл к выводу, что условия предоставления земельного участка соответствуют нормативным документам.

Отметим, что ООО "Промавтосервис" опять собирается судиться с мэрией. Свердловский Арбитражный суд уже назначил предварительное заседание на 26.07.2019 г. по иску этой компании к горадминистрации (дело №А60-35177/2019) о признании незаконным решения органа местного самоуправления об отказе в предоставлении муниципальной услуги "выдача градостроительного плана земельного участка". Вероятно, речь идёт как раз об участке, находящемся в районе станции "Бажовская".

Так что за землю над метро уже "воюют", и первой в атаку, похоже, пошла вовсе не мэрия.

строение на ул. 8 Марта, 63(2019)|Фото: Накануне.RU

А пока на объекте нет даже табличек с указанием, что здесь откроют, отсутствуют данные владельца. Все двери закрыты, охранников нет, но по периметру стоят камеры наблюдения. Внутри - никаких признаков жизни.

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Куда ни копни – проблемы: мэрия "прозевала" войну за станцию метро "Бажовская"

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Теги: администрация Екатеринбурга, метро, станция Бажовская, 8 Марта-Большакова



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